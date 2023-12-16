ADB, Çin ve Hindistan’ın büyüme beklentilerini yükseltti
Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) yeni raporunda, Asya ve Pasifik’teki gelişmekte olan ekonomilere yönelik büyüme tahminini yükseltti. Bu revizyonda güçlü iç talebin Çin ve Hindistan ekonomilerinde beklenenden yüksek büyüme sağlamasının etkili olduğu belirtildi.
“Asya Kalkınma Görünümü Aralık 2023” raporunda, hane halkı tüketimi ve kamu yatırımlarının üçüncü çeyrekte büyümeyi artırmasının ardından Çin ekonomisinin, bu yıl yüzde 4,9 olarak açıklanan büyüme tahmini yüzde 5,2’ye çıkarıldı. Bölge ekonomisinin de eylül ayındaki yüzde 4,7’lik önceki tahmine kıyasla, yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor. Gelecek yıl için görünüm ise yüzde 4,8 olarak korundu.
Hindistan’ın büyüme görünümü, temmuz-eylül aylarında beklenenden hızlı büyümenin ardından yüzde 6'dan yüzde 6,7’ye çıkarıldı. Raporda, Çin ve Hindistan’a yönelik iyileştirmelerin, imalat sektöründeki zayıf performans nedeniyle Güneydoğu Asya’ya yönelik tahminlerdeki düşüşleri fazlasıyla telafi ettiği belirtiliyor. (CGTN TÜRK)