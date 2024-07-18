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Dünya Adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya

Adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 01:43:00 -
Adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.
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Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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