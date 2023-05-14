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Siyaset Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da flaş sonuçlar! O isim öne geçti
Siyaset

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da flaş sonuçlar! O isim öne geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:20:00 - 2023-05-14 19:30:27
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da flaş sonuçlar! O isim öne geçti

Adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin memleketi olan Yalova'dan gelen son oy oranları dikkat çekti. Son oy oranlarına göre Başkan Erdoğan önde götürüyorç

Muharrem İnce'nin seçime günler kala adaylıktan çekilmesinden sonra listede 3 cumhurbaşkanı adayı kaldı. Adaylarının birbirlerinin memleketlerinde ne kadar oy aldıkları da gündem oldu.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yalova'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.37, yüzde 38.86, Selahattin Demirtaş yüzde 4.9 oy almıştı.

14 Mayıs seçimlerinde elde edilen ilk verilere göre Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü Yalova'da oyların adaylara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor:


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