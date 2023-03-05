Adaylık sinyali mi çaktı? Özgür Demirtaş sosyal medyayı karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ersan Şen'i cumhurbaşkanı adaylığını görüşmek için çağırmasının ardından sosyal medya bu kez ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasıyla çalkalandı.

Özgür Demirtaş, Mavi TV isimli hesabın paylaştığı "Özgür Demirtaş cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı" haberini alıntılayıp cevap verince TT listesinin ilk sırasına çıktı.

"Basit biriyim. Sizden farkım yok…"

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan! Hiçbir zaman yakmadım yakmam. 2018’den beri adımı Cumhurbaşkanı adayı diye çıkarıyorlar. Değilim! Olsam buradan yazarım. Ben ülkesini, gençleri çok seven, teknolojiye ilgili, ekonomi-finans alanlarında üst düzey akademik yayın yapan basit biriyim. Sizden farkım yok…" ifadesini kullandı.

Sosyal demokrat şartı koydu

Özgür Demirtaş daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan Değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen “Sosyal ve Demokrat” Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim" dedi.

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Kendisi körükledi sonra 'düşürün' dedi

Özgür Demirtaş, küçük bir hesabın 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddiasını paylaşıp herkese yaydıktan sonra TT listesinin zirvesine çıkınca bir paylaşım daha yaparak, "Ayrıca Depremzedeler benim gözümde kimin hangi siyasi partiyle dans ettiğinden ve Türkiye’nin suni siyasi gündeminden çok daha önemli. Beni twitter TRENDLERDEN hemen düşürün. Önemli olan benim yerime depremzedelerin ihtiyaçlarını konuşmamız. Onları trend yapmamız Haksız mıyım?" dedi.