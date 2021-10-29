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Siyaset Adaylık için ismi geçiyordu! CHP'den Özgür Demirtaş açıklaması
Siyaset

Adaylık için ismi geçiyordu! CHP'den Özgür Demirtaş açıklaması

Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan CHP'li bir milletvekili, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Özgür Demirtaş iddialarının doğruyu yansıtmadığını, partide Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş haricinde bir aday çıkamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:22:00 -
Adaylık için ismi geçiyordu! CHP'den Özgür Demirtaş açıklaması

CHP’li bir milletvekili, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin "siyasetten uzak" bir ismin aday gösterilmesinin konuşulmadığını söyledi. Gazeteci Emin Çapa, CHP’nin ‘partilerden uzak, ekonomiyi bilen ve eskiden CEO’luk yapan’ bir kişiyle görüştüğünü öne sürdü. Basında Çapa’nın Prof. Dr. Özgür Demirtaş ya da Coca Cola’nın CEO’luğunu yapan Muhtar Kent’i ima etiği yönünde haberler yayınlandı.

Cumhuriyet’ten Bilal Çelik’e konuşan bir CHP’li milletvekili, Çapa’nın bahsettiği profildeki bir kişinin aday gösterilmesinin parti kulislerinde konuşulmadığını ifade etti.

“Genel başkanımızın böyle bir aday çıkaracağını öne sürmek bana mantıklı gelmiyor” diyen vekil, Çapa’nın bu konudaki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

"Riske girilmez"

Vekil, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığında ‘siyasetten uzak bir ismi aday göstermek’ gibi bir riske girmeyeceğini belirterek parti kulislerinde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık için konuşulan isimler olduğunu kaydetti.

CHP’li vekil, bu üç isim dışında CHP’nin aday çıkarmayacağını, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.

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