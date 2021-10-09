Adaylığa hazırlanan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu şoku

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Görevi sadece İstanbul'u yönetmek olan ancak bunu bile beceremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aday olma" çağrısını sallamayarak cumhurbaşkanı adayı olacağının sinyalini vermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konuşan İmamoğlu, "Kendimi memleketin her yerinden sorumlu hissediyorum" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu şoku

Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha gaza gelerek cumhurbaşkanlığına aday olacağını açık açık belli ederken, İmamoğlu’ndan yeni bir hamle geldi.

Yurt dışındaki basın kuruluşları ve CHP yandaşı medya kuruluşları tarafından pohpohlanarak şişirilen İmamoğlu, son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli kentlerini ziyaret ederek şimdiden seçim çalışması yapmaya başladı.

Daha önce Malatya ve Adıyaman'a giden İmamoğlu son olarak Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kentlerini ziyaret ederek adeta "ben de varım" mesajı verdi.

Bayburt'ta halkın arasına karışıp boy gösteren ve adaylık için nabız yoklayan İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, gülünç bir şekilde ilk seçimde iktidar olacaklarını iddia etti.

Türkiye'nin her noktasında büyük bir değişim yaşandığını ve halkın kendilerini istediğini ileri süren Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yer, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti+MHP’nin %92.24 oy aldığı, muhalefet partilerinin toplam %7.76 oy aldığı Bayburt ilimiz… Değişim Türkiye’nin her noktasında… İlk seçimde büyük değişime hazır mısınız?"

Eren Erdem paylaşımında halkın arasına girip yapmacık bir tavırla sempatik görünmeye çalışan ve "her şey çok güzel olacak" diyen İmamoğlu'nun görüntülerine de yer verdi.



