2024-YKS kayıt işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandı ancak eğitimciler, önümüzdeki günlerde ilk yerleştirme sonrasında herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar için ek yerleştirme fırsatının olduğunu hatırlatıyor.

ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme işlemlerinin de belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapan Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Yerleşememiş olan adaylar bu kurallar çerçevesinde tercih listelerini oluştururlarsa ek yerleştirme dönemini bir fırsata dönüştüreceklerdir.” dedi.

Tözeniş, önümüzdeki günlerde ilk yerleştirme sonrasında herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar için bir fırsat daha olduğunu bildirdi.

Adaylar için bir fırsat daha var!

2024-YKS kayıt işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandığını ifade eden Ece Tözeniş, “Önümüzdeki günlerde ilk yerleştirme sonrasında herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar için bir fırsat daha var ek yerleştirme! ÖSYM tarafından ek yerleştirme tarihleri belli olup kılavuz açıklandığı andan itibaren ek yerleştirme de yer alan kontenjanları görebileceğiz.” dedi.

Boş kalan kontenjan sayısı artacak…

Ek yerleştirme kontenjanlarının hem ilk yerleştirme hem de kayıt sonrasında boş kalan kontenjanları kapsadığından dolayı kontenjanlarda her yıl farklılıklar oluştuğunu dile getiren Tözeniş, şöyle devam etti:

“2023-YKS’de sadece devlet ve vakıf üniversitelerinde ilk yerleştirme sonrasında lisans ve ön lisans toplam boş kontenjan sayısı 22 bin 291 iken kazanıp kayıt olmayan öğrencilerin de eklenmesi ile birlikte bu sayı ek kontenjanda 114 bin 395 olmuştur. Bu yıl da her yıl olduğu gibi kazanıp son anda farklı nedenlerden dolayı kayıt yaptırmaktan vazgeçen öğrenciler olacağını düşünürsek, 2024-YKS’de devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans/ön lisans programlarında toplamda boş kalan 23 bin 738 kontenjanın da artmasını öngörüyoruz.”

Ek yerleştirmenin kuralları neler?

ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme işlemlerinin de belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapan Tözeniş, “Yerleşememiş olan adaylar bu kurallar çerçevesinde tercih listelerini oluştururlarsa ek yerleştirme dönemini bir fırsata dönüştüreceklerdir. Ek yerleştirme de tercih yapabilmek için 2024 merkezi yerleştirmede adayın herhangi bir programa yerleşmemiş olması gerekir. Bir programa yerleşmiş olan adaylar ek yerleştirmeye başvuramazlar. İlk yerleştirmeden farklı olarak ek yerleştirme için ÖSYM tarafından bir ücret belirlenecektir, başvurunun son gününe kadar bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla yatırmak gerekir. Aksi halde başvuru dikkate alınmayacaktır. Adaylar, tercih yapma hakkı bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.” diye konuştu.

Ek yerleştirmede taban puanlar dikkate alınacak

Ek yerleştirmenin merkezi yerleştirmeden farklı olarak başarı sıralarına göre değil taban puanlar dikkate alarak yapılacağını kaydeden Ece Tözeniş, şunları dile getirdi:

“Merkezi yerleştirme ile kontenjanı dolan ve taban puanı belli olan fakat kayıt sonrasında kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde yer alan taban puana eşit ve taban puanın üstünde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede adaylar puanlarının üstünde yer alan programları tercih edemeyeceklerdir. Merkezi yerleştirme ile kontenjanı dolmayan ve taban puanı oluşmamış lisans ve ön lisans programlarını ise yerleştirme puanı oluşmuş tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Okul birinciliği olan adaylar ek yerleştirme de okul birinciliği kontenjanından yararlanamayacaktır. Ek yerleştirmede okul birincileri genel kontenjana göre tercihlerini oluşturacaklardır. Şehit-gazi yakını, depremzede, 34 yaş üstü kadın kontenjanlarında ise adaylar belirlenen kurallar doğrultusunda tercihlerini oluşturacaklardır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik programlarında geçerli olan baraj sıralaması kuralı ek yerleştirmede de devam etmektedir. Belirlenen baraj başarı sıralarının altında kalan adaylar ek yerleştirmede de bu bölümleri tercih edemeyeceklerdir.”

Ek yerleştirmede doğru tercih listesi nasıl oluşturulur?

2024- YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleşmiş olan adayların ek yerleştirmeye başvurabileceğini ifade eden Ece Tözeniş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ek yerleştirmede doğru tercih listesi oluşturmak için; merkezi yerleştirmeye göre tercih edeceğiniz programlarda kontenjanlar azaldığından dolayı mutlaka bölüm/programların kontenjanlarını dikkate alarak tercih listenizi oluşturun. Tercih listenizi 1-2 kontenjan kalmış bölümler arasından yapmak yerleşme şansınızı düşürecektir. İstediğiniz, yerleştiğinizde gideceğiniz bölümler olmak üzere daha fazla sayıda tercih yapmak yerleşme şansınızı arttıracaktır. Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandıktan sonra tercih listelerinizi oluştururken kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalar kısmını mutlaka okuyun. Merkezi yerleştirme de olduğu gibi ek yerleştirmede de yerleştiğiniz takdirde kayıt olsanız da olmasanız da OBP’niz gelecek yıl yarıya düşecektir. Buna dikkate alarak tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Elinizde bulunan bu ikinci fırsatı kendiniz için bir şansa çevirebilirsiniz, bu sizin elinizde!” (İLKHA)