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''Adayı Türklerin elinden alalım''

Suudi Arabistan öncülüğündeki Kızıldeniz İttifakı ülkeleri Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin Kızıldeniz'de artan gücü tartışıldı. Sevakin Adasının Türkiye'den alınmasına karar verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 14:26
''Adayı Türklerin elinden alalım''

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan 7 ülke, geçtiğimiz yılın Aralık ayında “bölgesel birlik” kurmaya karar verdi. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulan birlik, Mısır, Ürdün, Cibuti, Somali, Sudan ve Yemen'den oluşan katılımcı ülkeleri kapsıyor.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı olan Arap ve Afrika ülkelerinin ilk toplantısı 11-12 Aralık 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılmıştı. Bugün ise İkinci toplantı Mısır'da gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr yeni ittifakın “Suudi Arabistan'ın ve komşu ülkelerin çıkarlarını korumak, bölge ülkeleri arasında yeni bir sinerji yaratarak dış etkileri engellemek ve bölgeyi yeniden istikrara kavuşturmak” için oluşturulduğunu söyledi. Bu ittifaka katılan tüm ülkelerin Suudi etkisinde olan ülkeler arasından seçilmesi dikkat çekici.

Kızıldeniz bölgesinde Suudi Arabistan lehine jeopolitik bir üstünlük oluşturmak ve bölgeye yönelik İran, Türkiye ve Katar'ın etkisini sınırlama. Toplantıda ise konuşulan konu Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika'nın hac kapısı olan ve şimdilerde Türkiye'nin imar ettiği Sevakin Adası.

Tika bölgede çalışmalarını sürdürürken bölgeye askeri üs kurma çalışmaları sürüyor. Askeri üs bittiğinde  Türkiye, Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Hint Okyanusu'na kadar Mısır, BAE, Suudi Arabistan, İran ekseninde bir denge unsuru haline gelecek.

Bölge halkının huzur ve refahının sağlanmasında bir destek güç haline gelen Türkiye, Sevakin Adası'ndaki askeri üslenmeyle jeopolitik üstünlüğü de eline geçirmiş olacak.

Bu duruma karşı Kahire'de bulunan Kızıldeniz İttifakı ülkeleri Sevakin Adasının Mısır'a verilmesi için diplomatik girişimlere başladı. Toplantıda adanın Türkiye'den alınması ve Kızıldeniz'de Suudi Arabistan merkezli tek güç kurulması kararı verildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:26
  1. İstanbul
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