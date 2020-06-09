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Aktüel

Adaya bırakılan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı

Yunanistan tarafından C¸oban Koyu’nun kars¸ısındaki Sarı Ada’ya bırakılan go¨c¸menler, Tu¨rk Sahil Gu¨venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:24:57 -
Adaya bırakılan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı

Yunanistan tarafından C¸oban Koyu’nun kars¸ısındaki Sarı Ada’ya bırakılan go¨c¸menler, Tu¨rk Sahil Gu¨venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye go¨re, saat 12.45 sıralarında Antalya’nın Kas¸ ilc¸esindeki Sarı Ada u¨zerinde bir grup go¨c¸men oldugˆu Sahil Gu¨venlik Bot Komutanlıgˆı ekiplerine bildirildi. Kas¸ Sahil Gu¨venlik ekipleri bo¨lgeye gelerek, 7’si erkek, 1’i kadın 8 Afgan uyruklu go¨c¸meni botla tahliye ederek kurtardı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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