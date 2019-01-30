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Aday tanıtım toplantısında skandal! PKK marşı çalıp teröristlere saygı duruşunda bulundular

HDP Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
Aday tanıtım toplantısında skandal! PKK marşı çalıp teröristlere saygı duruşunda bulundular

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

Terör örgütü PKK'yı öven marş!

Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
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  12. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi16 dk önce
    Sayın savcılar töröristler dağda değil şehre inmiş lütfen göreve.
  • Liberoda GBLiberoda GB23 dk önce
    Çok bilmeyen CHP'liler iyi okuyun.
  • Adnan sudaAdnan suda24 dk önce
    Devletin yöneticileride seyretti değilmi yazıklar olsun yahu terörist bunlar dağdakini bir şekilde yok edersin bunlar işte bataklığın menbaa niye kurutmazsınız arkadaş bunlar beyin yıkayıp dağa gönderenler alsanıza bunları içeri gerçi fetöcüler içerde yeyip içip yatıyor bunlarda yatar Allahın gazabı bunlara göz yumanlara olsun amin
  • Müslüman KürtMüslüman Kürt26 dk önce
    Hainler güruhu.. Türkiye bayrağı bile yok..
  • Kartal57Kartal5732 dk önce
    Bu ne biçim saygısızlık Kılıçdaroğlu olmadan nasılböyle bir toplantı yaparlar.Bizim Ke mal Kılıçdaroğlu bu değerli arkadaşlara eşlik ederdi,acılarına ortak olurdu.
  • KaraburunKaraburun38 dk önce
    Avrupaya haddini bildiren İsrail'e Van minüt diyen dünya liderimiz yine aldanımıyor yoksa, nerelerde acaba.

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