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Siyaset Aday olarak Babacan seçilirse, Davutoğlu...
Siyaset

Aday olarak Babacan seçilirse, Davutoğlu...

Salih Tuna, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair iğneleyici bir ifade kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 10:20:00 -
Aday olarak Babacan seçilirse, Davutoğlu...

Sabah yazarı Salih Tuna, sosyal medyada devletin aleyhine yürütülen algı operasyonlarına değindiği yazısında, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair iğneleyici bir ifade kullandı.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü:

Bunların sosyal medyadaki etkinliklerini, tezvirat marifetlerinden algoritma katkısına kadar bir yığın etmene bağlayabilirsiniz, ama sonuç değişmez.
Sonuç şudur: Sosyal medyaya açık ara hâkimler.
Algoritmanın birazcık da size çalışmasını isteyemezsiniz, merkez üssü bellidir. "Biraz da biz tezvirat yapalım" hiç diyemezsiniz, onlardan farkınız kalmaz.
Peki ne yapacaksınız?
Bile bile algı operasyonlarına boyun mu eğeceksiniz? Yani, pes mi edeceksiniz?
Yoksa muarızlarınızın yalan haber üretmekten vazgeçmesini mi bekleyeceksiniz?
Bakınız, FOX TV'nin genel yayın yönetmeni, AFAD'ı itibarsızlaştırmak için terennüm ettiği yalanı, kendi yandaşı bir gazeteci canlı yayında, "O haber yalanlandı ama!" şeklinde yüzüne vurduğu halde, "Fark etmez..." karşılığını verdi.
Bunlar mı yalan üretmekten vazgeçecek? Kendilerinden vazgeçmelerini beklemiyorsunuz herhalde!
Hayır, 6'lı Masa muhalefetinden de sorumlu davranmasını zinhar bekleyemezsiniz.
Kendilerine karşı bile sorumlu hareket etmiyorlar, size karşı neden etsinler?
İçlerinden biri "Aday gösterdiğimiz cumhurbaşkanı seçilirse hep birlikte ortak yöneteceğiz" derken, diğeri "Seçtiğimiz cumhurbaşkanını bölüp paylaşamayacağımıza göre bakanlıkları kendi aramızda paylaşacağız" demeye getiriyor. (Aslında Babacan'ı seçerlerse kendi aralarında paylaşabilirler. Tek sorun, Davutoğlu kendi payına düşeni kabul etmeyebilir.)
Hülasa, hamakat ehli değilseniz bunlardan hiçbir şey bekleyemezsiniz.

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