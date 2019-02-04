Aday olamayınca pisliklerini ortaya döktüler

Her seçim öncesi bir CHP klasiği haline gelen ‘parti içi hesaplaşmalar’ 31 Mart’a sayılı günler kala büyük bir krize dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi tarafından ‘mezhepçi’ saikler ya da muhalif oldukları gerekçesiyle yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları, partinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü...

CHP’nin bir küskün bir barışık gediklisi Mustafa Sarıgül, Şişli’den aday olarak gösterilemeyeceğini anlayınca “Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım” diyerek partiden istifa etti. Sonra da soluğu DSP’de alarak CHP yönetimine olan eleştirilerini sürdürdü.

Mezhepçi siyaset ifşa oldu

En ilginç çıkış ise, Şişli’nin mevcut belediye başkanı Hayri İnönü’den geldi. Yeniden aday gösterilmeyen İnönü, “Şişli’de 20 yılda kurumsallaşan bir belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettim” sözleriyle CHP’nin köhnemiş belediyecilik anlayışını yerden yere vurdu. Görevden el çektirilen CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı da, görevden alınan Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday gösterilmesi çıldırttı. Hazinedar, “CHP’de üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır” sözleriyle mezhepçi siyaseti ifşa etti.

Despotluk ithamı

Aday gösterilmeyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kendisini başarısız olarak itham eden Kılıçdaroğlu’na ‘despot’ imasında bulunarak, "CHP yönetimi kendini değerlendirsin” dedi. CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Ali Nacar da yeniden aday olamayınca istifasını sundu. İYİ Parti ile yapılan ittifak gereği Orhangazi’den çekilmek zorunda kalan CHP’li Çetin Çoklar da sert eleştirilerde bulundu. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de kendi hemşehrilerinin aday olmasını isteyerek, “Eğer ki bizim hemşehrilerimizden belli ilçelere aday göstermezlerse benim bir tane hemşehrim var Binali Yıldırım oyum ona” dedi. İzmir’de ise Aziz Kocaoğlu, “Bu karışık ortamda ben de varım. Adaylığımı açıklıyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun basiretsizliğine meydan okumuştu.