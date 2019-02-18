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Aday listeleri için son gün

Yerel seçimlere yönelik geri sayım başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
Aday listeleri için son gün

Yerel seçimlere yönelik geri sayım başladı. YSK tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında, siyasi partiler aday listelerini yarına kadar seçim kurullarına bildirecek.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik belirlenen seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarına kadar (19 Şubat Salı) seçim kurullarına bildirecek. Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına yarın saat 17.00’ye kadar vermesi gerekiyor.



Meclis Başkanı Yıldırım istifa ediyor


Adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın bugün TBMM Başkanlığından istifa etmesi bekleniyor. Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen YSK kararında, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart’tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı.



Seçim takvimi


19 Şubat Salı, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.


21 Şubat Perşembe, siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.


22 Şubat Cuma, geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması. İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.


23 Şubat Cumartesi, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü.


24 Şubat Pazar, sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması.


25 Şubat Pazartesi, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.


26 Şubat Salı, sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması (saat 08.00)


27 Şubat Çarşamba, ilgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü.


28 Şubat Perşembe, sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
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