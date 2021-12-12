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Siyaset "Aday kim olursa olsun kazanacağız" diyen Özgür Özel böyle gaz verdi: Atatürk görseydi 'benim adayım' derdi
Siyaset

"Aday kim olursa olsun kazanacağız" diyen Özgür Özel böyle gaz verdi: Atatürk görseydi 'benim adayım' derdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ordu'da partililerine seslendiği konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Özel, aday kim olursa olsun seçimi kazanacaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:45:00 -
"Aday kim olursa olsun kazanacağız" diyen Özgür Özel böyle gaz verdi: Atatürk görseydi 'benim adayım' derdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Ordu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen danışma kurulu toplantısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ilginç ifadeler kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili, "Atatürk görseydi, işte benim adayım derdi. Böyle bir adayımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Atatürk görseydi 'benim adayım' derdi"

Kendisini dinleyen partililere seslenen Özel "Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım. Böyle bir adayımız olacak. Ama o güne kadar aday tartışmalarından devam etmeyin. Çünkü o bizi parti içerisinde de içe dönmeye, ittifakta da sanki boşu boşuna bir şey tartışmaya götürür. Sonunda bir masa kurulacak, liderler kendi yönetim kurullarından oluşan aldıkları yetkiyle bir araya gelecek, belki birkaç kez oturacaklar, en doğru kararı vererek cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak. Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere büyük bir mutabakatın, büyük bir ittifakın demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. O güne kadar aday kim diye sorana cevabım şudur; aday kim diye soran kimse, aday sensin" diye konuştu.

"Aday kim olursa olsun kazanacağız"

Aday kim olursa olsun seçimlerin kazanılacağını belirten Özel, şunları söyledi:

"Yeter ki, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili yataktan, 'cumhurbaşkanı adayıyım, o bir oyu bugün toplamam lazım' diye kalksın. Eğer o oyu, teker teker toplayabilirseniz, rejimin geleceğinden endişe etmeyin. Ülkenin geleceğinden, çocuklarınızın yarınlarından, acaba cumhuriyetin 2'nci yüzyılına da bu karabasanlarla mı gireceğiz diye endişe etmeyin. Bunun için adanmak, inanmak lazım. Bunun için terliklerini giymeden önce sabah cumhurbaşkanı gibi hissetmen lazım. Siz yarın sabahtan itibaren cumhurbaşkanı olarak kalkmaya var mısınız? O zaman ben de size şunu söyleyeyim; yarın sabah kalkın ve bu seçimi alın. Bizim adayımız sizlersiniz. Benim adayım sizlersiniz. Eğer yarın sabah bu seçimi almayı siz kafaya koyarsanız, yaşa sen cumhurbaşkanı adayım. Sana inanıyoruz, senin arkandayız, seninle birlikte bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Size güveniyoruz."

 

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Yorumlar

Kulhan

Biri su selanikli tipi tip e eski turkiye artiklarinin bu devlette yeri olmadigini anlatsin ,, belki belediyeleri pkk nin dag kadrosuyla doldurabilirsiniz ama devletin yuksek makami chpkk ya teslim edilemiycek kadar kutsaldir,,, bu devlet size teslim edilmeyecek,,,,
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Özgür efendi...

Atatürk yaşasaydı şuanki partiniz için benim partim dermiydi...?
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