Aday gösterilmeyen Aziz Kocaoğlu, sessizliğini bozdu!

CHP'deki aday belirleme sürecinin tamamlanamamasından sonra ilçe turlarına çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "PM'den çıkan aday bizimdir; arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım. Benim bu yaptığım lütuf değil, yapmamam suçtur" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adayların daha önce belirlendiği Kınık, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa'dan sonra ilçe turlarına başladı.

İlk olarak Bergama'yı ziyaret ederek CHP İlçe Örgütü ile buluşan Başkan Kocaoğlu, "Varsa kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakarak ve el ele vererek bu seçimde maksimum başarı sağlayacağız" dedi.

Başkan Kocaoğlu, Bergama'daki ilçe örgütü ziyaretinde, "Harç olmaya, birleştirmeye, motive etmeye geldim. Parti Meclisi'nden çıkan aday bizimdir; arkasında saf tutmamız ve sıfır hatayla çalışmamız lazım. Aday belli, örgüt belli, hedef belli. Bergama bizim için çok önemli. Elimden gelen tüm çabayı göstererek başkanımıza oy isteyeceğim. Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olarak hem de partim için bunu yapmam gerek. Yapmam lütuf değil, yapmamam suçtur" şeklinde konuştu.

"3-4 koldan çalışacağız"

Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer programını yaptıktan sonra biz de programımızı netleştireceğiz. Üç dört koldan çalışacağız."