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Siyaset Aday beklerken ittifak sona mı eriyor? Muhalefete yakın gazeteciden "masa dağılacak" sinyali
Siyaset

Aday beklerken ittifak sona mı eriyor? Muhalefete yakın gazeteciden "masa dağılacak" sinyali

Muharrem Sarıkaya, herkes aday açıklamasını beklediği altılı masayla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:17:00 - 2023-03-02 14:32:41
Aday beklerken ittifak sona mı eriyor? Muhalefete yakın gazeteciden "masa dağılacak" sinyali

Habertürk'te köşe yazan Muharrem Sarıkaya, bugün adaylarını belirlemesi beklenen altılı masanın çatırdadığını ima etti.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü:

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimleri her dönem sancılı olmuştur.

Birbirine en yaktın görünen isimlerin dahi bir anda arasının açılıp, karşılıklı olarak en sert rakip haline geldiklerine tanıklık edildi.

Dostlukları, işbirliklerini yerle yeksan ettiği görüldü…
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Geçmiş, bugün olacakların tanığıdır…

Ancak, “bu kez de öyle olacak” diye de kesin hükümde bulunmak da gerçekçi olmaz…

O nedenle elde var olana; bugün ne denildiğine bakmak daha sahicidir…

Elde var olanlara bakıldığında, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bugünkü liderler toplantısı, Millet İttifakı açısından kurulduğu günden bu yana en sıkıntılı gününü yaşayacağını gösteriyor.

Anlaşmazlık da Millet İttifakı’nın ilk nüvesini oluşturan, sürecin bugüne kadar gelmesinde büyük emeği geçen CHP ile İYİ Parti arasındaki uzlaşmazlıkta kendini buluyor.

İYİ Parti, bir süredir lideri Meral Akşener’in de altını çizdiği gibi “kazanacak aday” mottosu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı duruyor.

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