ADASU HES şehre 41 milyon lira kazandırdı

Bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’in Türkiye’ye ve Sakarya’ya kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, 2013 yılında hizmete alınan ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat elektrik üretildiğini ve 41 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’in hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Fosil yakıtlarla enerji üretiminin doğaya ciddi zararlar verdiğini, dışa bağımlılığı arttırdığını ve tükenebilir kaynaklar olduğunu vurgulayan Keleş, “Gelecek yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kuruluyor. Biz de bu anlamdaki adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Mümkün olan tüm projelerimizde suyun enerjisinden yararlanmak için gerekli yatırımları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

ADASU HES’in elektrik üretiminin yanı sıra birçok fayda sağladığını belirten Keleş, “Şehrimizin ortasından akıp giden Sakarya Nehri’ni değerlendirmek için inşa ettiğimiz projemiz aynı zamanda oluşturduğu göletle bir mesire alanının, dolayısıyla Sakaryapark projesinin de ortaya çıkmasına olanak sağladı. Bunun yanında nehrin doğu bölgesindeki 10 bin dönümlük araziyi özellikle yaz aylarında susuz bırakmamak için de bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde ADASU HES’te toplanan sular mahsullerimize hayat veriyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yine ADASU HES nehrin taşıdığı pisliklerin toplanmasına ve temizlenmesine de olanak sağlıyor. Balık ve çakıl geçitleriyle sudaki canlı yaşamına hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor” diye konuştu.

Tüm enerjimiz Sakarya için

Keleş, “2013 yılında hizmete aldığımız ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat enerji ürettik. Bunun ekonomik karşılığıysa 41 milyon liraya ulaşmış durumda. Ayrıca eğitimin her aşamasında okuyan öğrencilerimiz, bilim insanları ve benzer projeleri hayata geçirmek isteyen kurumlar ADASU HES’i ziyaret ediyor, kurumumuzdan bilgiler alıyorlar. Şehrimize ve ülkemize değer katan böyle bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. ADASU HES daha çok uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet edecek. Diğer enerji yatırımlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Keremali HES’te kısa süre içerisinde enerji üretmeye başlayacağız. Akçay Barajı projesi kapsamında inşa ettiğimiz 3 HES’te ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm enerjimiz Sakarya için” şeklinde konuştu.