0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ADASU HES şehre 41 milyon lira kazandırdı

Bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’in Türkiye’ye ve Sakarya’ya kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Genel Müdür Dr.

07 Nisan 2019 Pazar 16:39
ADASU HES şehre 41 milyon lira kazandırdı

Bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’in Türkiye’ye ve Sakarya’ya kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, 2013 yılında hizmete alınan ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat elektrik üretildiğini ve 41 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’in hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Fosil yakıtlarla enerji üretiminin doğaya ciddi zararlar verdiğini, dışa bağımlılığı arttırdığını ve tükenebilir kaynaklar olduğunu vurgulayan Keleş, “Gelecek yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kuruluyor. Biz de bu anlamdaki adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Mümkün olan tüm projelerimizde suyun enerjisinden yararlanmak için gerekli yatırımları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.


ADASU HES’in elektrik üretiminin yanı sıra birçok fayda sağladığını belirten Keleş, “Şehrimizin ortasından akıp giden Sakarya Nehri’ni değerlendirmek için inşa ettiğimiz projemiz aynı zamanda oluşturduğu göletle bir mesire alanının, dolayısıyla Sakaryapark projesinin de ortaya çıkmasına olanak sağladı. Bunun yanında nehrin doğu bölgesindeki 10 bin dönümlük araziyi özellikle yaz aylarında susuz bırakmamak için de bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde ADASU HES’te toplanan sular mahsullerimize hayat veriyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yine ADASU HES nehrin taşıdığı pisliklerin toplanmasına ve temizlenmesine de olanak sağlıyor. Balık ve çakıl geçitleriyle sudaki canlı yaşamına hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor” diye konuştu.



Tüm enerjimiz Sakarya için


Keleş, “2013 yılında hizmete aldığımız ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat enerji ürettik. Bunun ekonomik karşılığıysa 41 milyon liraya ulaşmış durumda. Ayrıca eğitimin her aşamasında okuyan öğrencilerimiz, bilim insanları ve benzer projeleri hayata geçirmek isteyen kurumlar ADASU HES’i ziyaret ediyor, kurumumuzdan bilgiler alıyorlar. Şehrimize ve ülkemize değer katan böyle bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. ADASU HES daha çok uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet edecek. Diğer enerji yatırımlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Keremali HES’te kısa süre içerisinde enerji üretmeye başlayacağız. Akçay Barajı projesi kapsamında inşa ettiğimiz 3 HES’te ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm enerjimiz Sakarya için” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:39
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar temel haklardan faydalanamıyor
    1. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    2. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    15. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    20. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    21. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    22. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    23. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    24. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    25. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    26. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    27. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    28. Dünya Superbike Şampiyonası
    29. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    30. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var