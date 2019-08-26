Adapazarı’nda muhtarlar istiyor, sorunlar çözülüyor

Adapazarı Belediyesi’ne bağlı 84 mahallenin sorunlarının daha kolay tespit edilerek hızlı çözüme kavuşturulması hedefiyle kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Süleyman Durmaz koordinesinde çalışma yapılan müdürlükte, muhtarlar belediyeye gelerek tüm taleplerini doğrudan iletiyor, hızlı koordinasyona zemin hazırlanıyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, iletilen talep ve şikayetleri Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) ile ortak çalışarak ilgili müdürlüklere gönderiyor.

Muhtarların mahallelerdeki en önemli temsilciler olduğunu vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Vatandaşlarımızın muhtarlıklar aracılığıyla bize kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirmeleri amacıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Her gün en az 25 muhtarımızla birebir görüşüyor ve sorunları hızla çözmek için üstün gayret gösteriyoruz. Bu sayı da onların çalışmalarımızdan duyduğu memnuniyeti gösteriyor. Mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan muhtarlarımızla her daim çalışmaya ve Adapazarı’mızı hep birlikte vakit kaybetmeden daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.