Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi - Başkan Bayram Akgül'ün yardımcılıklarını Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül yapacak



ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da 26 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Akgül başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda 26 kişi görev aldı. Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül'ün başkan yardımcılığı yapacağı Adanaspor'da, Erkin Ali Doygun basın sözcüsü görevini üstlenecek. Yönetim kurulumda, Bülent Uzel, Yaşar Mutlu, Serkan Duran, Hasan Basri Tümöz, Kasım Naşal, Tuncay Sakçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli, Cumali Önelge, İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer de yer aldı.



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