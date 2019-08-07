Adanaspor’da yeni yönetim görev bölümü yaptı
Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu.07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21
Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Bayram Akgül
Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvançve Hamza Akgül
Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun
İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu
İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran
Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz
Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal
Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge
Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer’den oluştu.
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