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Spor Adanaspor'da görev değişimi
Spor

Adanaspor'da görev değişimi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 20:48:00 -
Adanaspor'da görev değişimi

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, sezon başında işe siyah-beyazlı kulüpte "Gelişim Direktörü" görevine getirilmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

Yarın imza töreni düzenlenecek

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını, "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sorunu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadelerini kullanarak açıkladı.

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