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Spor Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?
Spor

Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?

Balıkesir 2.Lig'e mi düştü? 1.Lig'in 31.haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Balıkesirspor küme mi düştü?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 22:48:00 -
Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?

1.Lig’in 31.haftasında Adanaspor sahasında Balıkesirspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?

1.Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Adanaspor ise çıktığı 30 maçta 11 galibiyet 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 41 puanla ligin 8.sırasında yer alıyor.

Ligin son sırasındaki Balıkesirspor ise şimdiye kadar3 galibiyet, 2 beraberlik ve 24 mağlubiyet ile 11 puan topladı.

 

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