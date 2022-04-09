Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?
Balıkesir 2.Lig'e mi düştü? 1.Lig'in 31.haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Balıkesirspor küme mi düştü?
1.Lig’in 31.haftasında Adanaspor sahasında Balıkesirspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Adanaspor-Balıkesirspor maç sonucu | Balıkesirspor küme mi düştü?
1.Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Adanaspor ise çıktığı 30 maçta 11 galibiyet 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 41 puanla ligin 8.sırasında yer alıyor.
Ligin son sırasındaki Balıkesirspor ise şimdiye kadar3 galibiyet, 2 beraberlik ve 24 mağlubiyet ile 11 puan topladı.