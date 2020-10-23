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Yaşam Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı
Yaşam

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:37:00 -
Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Soner Çetin koronavirüse yakalandı

Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin sosyal medya hesabından, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.

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