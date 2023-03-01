Adanalıyı sokağa döken Naci Görür'den alay eder gibi mesaj! 'Fısıltı gazetesine inanmayın'

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da şiddetli bir deprem olabileceğini söyleyerek, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde büyük korku yaşayan Adanalılar evlerine giremez duruma getirdi.

Prof. Görür, "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yer bilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu." dedi ve dikkatleri Adana'ya çekti:

Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle.

Naci Görür'ün açıklamalarından sonra halk arasında, "Hatay depremini bildi, Adana'da da deprem olacak" dedikodusu yayıldı. Adana'da Naci Görür'ün açıklamasını referans alan birçok vatandaş şehir dışına gitti. Şehirde kalanlar ise evlerine giremedi.

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Dalga mı geçiyorsun?

Naci Görür aradan geçen günlerden sonra, Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

İnsanlarla adeta alay eden Görür, "Fısıltı gazetesine inanmayın." dedi.

Görür, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, sizinle kısa bir dertleşme yapacağım. Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fayları üzerinde büyük depremler oldu. Çok büyük stres ( enerji) açığa çıktı ve önemli bir kısmı da çevredeki faylara transfer edildi. Bu nedenle bölgede büyük bir alanda fayların stres alanlarında değişiklikler meydana geldi ve depremler olmaya başladı. Bunların zamanla hem büyüklüklerinin hem de sıklıklarının azalacağını düşünüyorum. Lütfen çok telaş etmeyin ve fısıltı gazetesi ile yayılan yalan yanlış deprem haberlerine inanmayın. Sevgiyle.