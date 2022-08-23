  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'dan yürek yakan haber
Yerel

Adana'dan yürek yakan haber

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 20:24:00 -
Adana'dan yürek yakan haber

Samet Kızıltoprak, Huzurevleri Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kızıltoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23