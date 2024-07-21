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Yaşam Adana'dan kahreden haber! Göle düşen aile kayboldu
Yaşam

Adana'dan kahreden haber! Göle düşen aile kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:31:00 - 2024-07-21 12:31:31

Adana'da demir bariyerlere çarpan otomobil Seyhan Gölü'ne düştü. Anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Düşen otomobildeki arama çalışmaları hala devam ediyor. Otomobilde sürücü Aydoğmuş ile 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu öğrenildi.


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