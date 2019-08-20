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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuksuz iki sanığın yargılanmasına devam edildi

20 Ağustos 2019 Salı 14:23
Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.E.H. ve H.E.H. ile avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık H.E.H. terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunmadığını iddia ederek "Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Ben Halep'te yaşıyordum. DEAŞ'lı teröristler ise ülkenin güney bölgesinde bulunuyordu. Telefonumda ele geçirilen örgütsel videolar bana ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık S.E.H. de herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:23
  1. DEAŞ terör örgütü
  2. erteleme
  3. mütalaa
  4. Savunma

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