Adana’daki orman yangınında yeni gelişme
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Hükümet yangınlarla yakından ilgilenmeye devam ederken, güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri, sağlıkçı ve gönüllüler de bölgede büyük çaba sarf ediyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.