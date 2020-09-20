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Aktüel Adana'daki organize suç örgütü operasyonundan cinayet ve yaralama çıktı
Aktüel

Adana'daki organize suç örgütü operasyonundan cinayet ve yaralama çıktı

25 üyesi gözaltına alınan suç örgütünün, 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanmasını organize ettiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:24:29 -
Adana'daki organize suç örgütü operasyonundan cinayet ve yaralama çıktı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonla 25 üyesi gözaltına alınan suç örgütünün, elebaşının silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından kentte 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanmasını organize ettiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen "Baygaralar" isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgüt elebaşı Bedirhan Baygara'nın 17 Ocak'ta bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından suç örgütünün başına kardeşi Seyfettin Baygara'nın geçtiği tespit edildi.

Örgütün, Bedirhan Baygara'nın öldürülmesinin ardından, 15 Mart'ta park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da sokakta tabancalı saldırıda yaşamını yitiren Kemal Daş'a yönelik saldırıları organize ettiği öne sürüldü.

Suç örgütünün ayrıca farklı tarihlerde 4 kişinin yaralanması, bir kişinin kaçırılarak şantaj yapılması ve birçok iş yerinin kurşunlanmasından da sorumlu olduğu iddia edildi.

18 Eylül'de silahlı suç örgütüne yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, bir el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirilmişti.

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