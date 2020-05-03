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Aktüel

Adana'daki kaçak silah operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:07:28 -
Adana'daki kaçak silah operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'daki kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin eden kişilere yönelik önceki gün 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda adresinde bulunamayan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve 8 pompalı tüfek ile bu silahlara ait 143 kartuş, 88 mermi, 3 balistik yelek, 2 bıçak, bir dürbün, 42 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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