Adana'daki fırtınada yaklaşık 20 bin civciv telef oldu, muz serasında direkler devrildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ağzıkaraca Mahallesi'nde 28 Eylül'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla oluşan süper hücre, iki üretim tesisinde büyük hasara yol açtı. Tavuk çiftliğinin çatısı uçtu, yaklaşık 20 bin civciv telef oldu, 2 otomobil zarar gördü; 50 dönümlük muz serasında çelik direkler devrildi, muz ağaçlarının bir bölümü kökünden söküldü.

Kısa sürede etkisini artıran fırtınanın ardından İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Fırtınanın oluşturduğu zarar dronla görüntülendi.

Seranın 46 dönümünde büyük hasar

İbrahim Tosun'a ait, günlük yaklaşık 8 ton muz üretilen 50 dönümlük seranın 46 dönümlük bölümünde fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Serada çalışan Ebrar Kekeç, fırtınanın kısa sürede etkili olduğunu anlattı: "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda sis, kara bir bulut çöktü. Bu muz serası 46 dönüm, tamamı gitti." Kekeç, zararın boyutunu "En az bu serada 50 milyon zarar var şu an" sözleriyle aktardı.

Çatı yola uçtu, yaklaşık 20 bin civciv telef oldu

Fatih ve Emre Özdemir'e ait tavuk çiftliğinin çatısı, şiddetli fırtınada yerinden sökülerek yola uçtu. Çiftlikteki yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı, kümesin yanında duran 2 otomobile de hasar verdi.

Fırtınadan önce civcivlere yem verdiğini söyleyen Fatih Özdemir, olayın 28 Eylül'de saat 14.30 sıralarında yaşandığını ve uzun sürmediğini kaydetti: "Fırtınayla birlikte bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin çatısının yola uçmuş olduğunu gördüm. Bir hortum olduğunu düşünüyorum. Çatıyı alıp yolun ortasına bırakmış."

Telef olan hayvanların 1 haftalık civcivler olduğunu belirten Özdemir, "Şu anda yaklaşık 10-15 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz" diye konuştu.

Bölgede fırtınanın yol açtığı hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.