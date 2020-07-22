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Aktüel

Adana'daki cinayetin sanıkları hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:15:52 -
Adana'daki cinayetin sanıkları hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri kadın 2 sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Tahsin A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Seyran D. ile öldürülen Hasan Erdemci'nin eşi Hatice Erdemci ile tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tahsin A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Hasan Erdemci ile husumeti bulunmadığını savunan Tahsin A, "Seyran D'yi arayıp 'Hasan artık seni rahatsız edemez, onu öldürdüm' demedim." iddiasında bulundu.

Diğer sanık Seyran D. de Tahsin A'yı, Hasan Erdemci'yi öldürmesi için azmettirmediğini ileri sürdü.

"Hasan ve Tahsin ile duygusal arkadaşlığım olmadı." diyen Seyran D, "Tahsin ağabeyim gibidir, Hasan'ı öldürmesi için onu azmettirmedim." ifadesini kullandı.

Hatice Erdemci ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Mart'ta başından silahla vurulmuş bulunan Hasan Erdemci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı Tahsin A. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddiasıyla yakalanan Seyran D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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