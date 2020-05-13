Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 8'i tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali el A, Ali Abdullah el H, İsa el R, Muhammed Ferhan el B, Said el B, Salih Ş, Soliman A. ve Yasin A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.İ. ise duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ali Abdullah el H, PKK terör örgütünün Suriye'de eşini ve kardeşini rehin aldığını ve örgütün kendisini Türkiye'de eylem yapması için tehdit ettiğini söyledi.

Suriye'de örgüt üyesi Abdulkadir'in kendisine bir paket teslim ettiğini belirten sanık Ali Abdullah el H, şunları kaydetti:

''Türkiye'de beni İsa el R. karşıladı. Daha sonra E.A. isimli bir kişinin evinde kaldım. E.A. ile Adana'ya geldik. Bu sırada Abdulkadir ile Whatsapp üzerinden görüştüm. Adana'da sokak içerisinde kaldırım üzerinde bulunan ve yanında araçların bulunduğu bir çöpün yanına paketi bıraktım. Daha sonra plakasını hatırlayamadığım bir taksiye bindim. Taksiden indikten sonra yürümeye başladım. Bu sırada nerede olduğunu tam bilmediğim bir yerde polisler benim arkamdan koşmaya başlayarak bana bağırdılar. Ben de kaçmaya başladım. Daha sonra büyük bir arabanın altına saklandım. Bu sırada hava karanlıktı. Polisler beni bir aracın altında buldular. Suriye'ye gidemeden yakalandım. Pişmanım tahliyemi istiyorum.''

Savunmaları alınan diğer sanıklar, PKK/KCK üyesi olmadıklarını ve bombalı saldırıyla bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed Ferhan el B, Said el B, Salih Ş. ve Yasin A'nın tutuklulukta kaldığı süre ve suç vasfının sanıklar lehine değişme ihtimalini dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Adana'da geçen yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 8'i tutuklu 9 kişi hakkında ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme'' suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.