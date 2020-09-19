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Aktüel Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 02:22:13 -
Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Turgay S. yönetimindeki 34 RA 9472 otomobil ile Halil K. yönetimindeki 01 AFN 576 hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol kenarında bulunan 01 T 1648 ve 01 T 0841 ticari taksi ile 01 ZG 700 otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sedat F, Ezgi B, Cuma A. ile Muhammed Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Turgay S. ile Muhammed Ş. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazadan dolayı yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralılardan Turgay S. ve Muhammed Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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