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Aktüel Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş EYP bulundu
Aktüel

Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş EYP bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:36:43 -
Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş EYP bulundu

ADANA (AA) - Adana'da, yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli bir paket gördü.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, pakette EYP olduğunu belirledi.

Ekipler, bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcıyı güvenlik önlemleri alarak emniyete götürdü.

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