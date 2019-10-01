Adana’da “yok artık” dedirten görüntü! Üç kuruş için vatandaşların canı tehlikeye atılıyor

yeniakit.com.tr Adana’da vatandaşların trafikte dikkatini dağıtacak şekilde tabelalara reklam alınması tepki çekiyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların canını hiçe sayarak para için trafik tabelalarına reklam alması, görenleri hayrete düşürüyor.

Yön tabelalarına bakan reklam görüyor

Adana’da vatandaşlar, trafikte seyir halindeyken yön tabelalarına bakınca reklamları görüyor. Araç içinde seyir halindeyken dikkatini trafiğe vermesi gereken vatandaş, yolunu bulmaya çalışırken zorla reklam okuyor. Reklamı ayırt edip gitmesi gereken yolu bulana kadar zaman kaybeden sürücülerin trafikteki durumu, hem kendileri hem de diğer araçlar ve yayalar için tehlike arz ediyor.

Belediyenin sorumsuzluğu tepki çekti

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin para için trafik tabelalarına bile reklam alması, söz konusu skandalı gören vatandaşların tepkisine neden oldu.