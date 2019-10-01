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Adana’da “yok artık” dedirten görüntü! Üç kuruş için vatandaşların canı tehlikeye atılıyor

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dikkatini dağıttığı halde para için trafik tabelalarına reklam alıyor!..

01 Ekim 2019 Salı 11:33
Adana’da “yok artık” dedirten görüntü! Üç kuruş için vatandaşların canı tehlikeye atılıyor

 yeniakit.com.tr  Adana’da vatandaşların trafikte dikkatini dağıtacak şekilde tabelalara reklam alınması tepki çekiyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların canını hiçe sayarak para için trafik tabelalarına reklam alması, görenleri hayrete düşürüyor.

Yön tabelalarına bakan reklam görüyor

Adana’da vatandaşlar, trafikte seyir halindeyken yön tabelalarına bakınca reklamları görüyor. Araç içinde seyir halindeyken dikkatini trafiğe vermesi gereken vatandaş, yolunu bulmaya çalışırken zorla reklam okuyor. Reklamı ayırt edip gitmesi gereken yolu bulana kadar zaman kaybeden sürücülerin trafikteki durumu, hem kendileri hem de diğer araçlar ve yayalar için tehlike arz ediyor.

Belediyenin sorumsuzluğu tepki çekti

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin para için trafik tabelalarına bile reklam alması, söz konusu skandalı gören vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:33
  1. Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. trafik tabelaları
  3. reklam

YORUM YAZ

  • hülyahülya21 dk önce
    yol levhasının arkasındaki koca bill board a ne diyeceksiniz?asıl dikkati dağıtan o.bir de seçimlerde yol kenarındaki binalara asılan dev posterler.
  • ÇarpıtmaÇarpıtma47 dk önce
    O reklamlar yeni asılmadı ilk koyan hangi partiydi araştırın ama kaldırılması lazım. Camıi minarelerini üç kuruş için baz istasyonu kulesine çevirenleri de haber yapın mesela adana müftülük yeni binasının yakındaki caminin minaresi baz istasyonları ile dolu bunların takılmasına kim karar veriyor
  • MuratMurat1 sa önce
    Aynı şeyi seçim döneminde yol ortalarına asılan RTE nin fotolarına da söyleseydiniz ya..Ayrıştırıcı dil kullanan Akitciğim..

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