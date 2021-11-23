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Gündem Adana'da yeni hastalık ortaya çıktı! İki mahalle karantinaya alındı
Gündem

Adana'da yeni hastalık ortaya çıktı! İki mahalle karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallede hayvanlarda 'mavi dil hastalığı'nın görülmesi nedeniyle karantina başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 23:38:00 -
Adana'da yeni hastalık ortaya çıktı! İki mahalle karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı.

'Mavi dil' hastalığı tespit edildi

Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

Karantina başlatıldı

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

 

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