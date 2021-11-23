Adana'da yeni hastalık ortaya çıktı! İki mahalle karantinaya alındı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallede hayvanlarda 'mavi dil hastalığı'nın görülmesi nedeniyle karantina başlatıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı.
'Mavi dil' hastalığı tespit edildi
Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.
Karantina başlatıldı
Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölgede karantina uygulaması başlatıldı.