  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:01:42 -
Adana’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) – Adana’da 9 tabancanın ele geçirildiği yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından “yasa dışı silah ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha güvenli?
Sağlık

Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha güvenli?

Hangi aşı daha güvenli?| Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de önceli..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay