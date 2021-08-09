  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boğazlardaki riski Kanal İstanbul bitiri
İran'dan Afganistan hamlesi
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak
Korkunç kazada hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu
Yerel Adana'da yangın paniği
Yerel

Adana'da yangın paniği

Adana'da bir imalathanenin deposu yangın nedeniyle küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 08:59:00 -
Adana'da yangın paniği

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.K.’ya ait şalgam imalathanesinin ikinci katındaki deposunda yangın başladı.

Yangın kısa sürede deponun her tarafını sardı. Bu durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. Ancak binayı komple saran yangını söndürmek biraz zaman aldı.

Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki evlere sirayet etmeden söndürüldü. Depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay