Adana'da yangın faciası: 100 küçükbaş telef oldu Adana'da Ömer Onaç'a ait hayvanların barındığı ahırda yangın çıktı. Olay sırasında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Henüzçakırı Mahallesi'nde Ömer Onaç, hayvanlarını kontrol için gittiği kırsal alandaki ahırının yakınında üşümemek için ateş yaktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle ahıra sıçraması üzerine yangın çıktı. Dağlık alandaki yangına müdahale edilemeyince ahırdaki 120 küçükbaş hayvandan 100'ü telef oldu. Haber verilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.