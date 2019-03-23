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Adana'da yangın faciası: 100 küçükbaş telef oldu

Adana'da Ömer Onaç'a ait hayvanların barındığı ahırda yangın çıktı. Olay sırasında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:39
Adana'da yangın faciası: 100 küçükbaş telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Henüzçakırı Mahallesi'nde Ömer Onaç, hayvanlarını kontrol için gittiği kırsal alandaki ahırının yakınında üşümemek için ateş yaktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ahıra sıçraması üzerine yangın çıktı.

Dağlık alandaki yangına müdahale edilemeyince ahırdaki 120 küçükbaş hayvandan 100'ü telef oldu.

Haber verilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:39
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