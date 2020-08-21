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Aktüel Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:55:07 -
Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Soner O'nun evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin mutfağında Soner O'yu yarı çıplak halde ölü buldu.

Evdeki inceleme sonrası cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Soner O'nun ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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