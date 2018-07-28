0553 313 94 23

Adana'da vahşet! Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı!

Adana'da Ali U.'nun (62), oğlu Mehmet U.'nun (38) cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Zeytin U. (36) ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:33
Adana'da vahşet! Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı!

lay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu. İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi. Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

'KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU'

Olayın ardından, Zeytin U.'nun ikiz olan kızlarından G.U. (11) yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Zeytin U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de cezaevinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:33
  1. Kedi cinayeti
  2. kediyi parçaladı
  3. korkutmak için
  4. vahşet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
    1. Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi..
    2. Özel Harekat Polisi, kalp krizi..
    3. Adana'da vahşet! Torunlarını korkutmak..
    4. Çipras facianın sorumluğunu üstlendi
    5. Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor!..
    6. Adıyaman'da korkutan deprem!
    7. Silahla girmek istediği mekanda terör..
    8. CHP'de yangın var! Partide bir suçlama..
    9. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    10. Yunan gemisi alarmı! Boğaz trafiğe..
    11. 'CHP genel başkanlığına adayım'
    12. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    13. FETÖ eriyor! Kritik isim yakalandı
    14. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. Kanlı Ay tutulması depremlerin..
    17. Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin..
    18. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    19. Aref Ghafouri Türkiye'ye döndü
    20. KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”