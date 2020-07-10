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Aktüel

Adana'da uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşması deşifre edildi

Şüpheliler ile uyuşturucu satın alanların teknik takibe takılmamak için telefonda "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ve "Çay içmek ister misin?" gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:59:46 -
Adana'da uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşması deşifre edildi

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, uyuşturucu satarken teknik takipten kurtulmak için şifreli konuştukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'daki 45 adreste düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, uyuşturucu satarken ve isterken kullandığı şifreli konuşmalar teknik takipte tespit edildi.

Şüphelilerin, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ve "Çay içmek ister misin?" gibi şifreli telefon görüşmeleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter ve özel harekat destekli operasyon düzenlemiş, 16 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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