Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliye ait merkez Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler Emre A. (25) ve Tarık H. (38) gözaltına alındı. Zanlı Emre A'nınuyuşturucuyu başkasının toprağa gömdüğü alandan çıkartıp evine getirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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