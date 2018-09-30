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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan isim dizi oyuncusu çıktı

Adana'da internetten yayınlanan bir dizi oyuncusunun  kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu  yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız pompalı tüfek ve kuru sıkı  tabancalar ele geçirdi, şüpheli cezaevine gönderildi.

30 Eylül 2018 Pazar 09:32
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan isim dizi oyuncusu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu  bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle  yaptıkları aramalarda çekyatın alt kısmına saklanmış 58 gram esrar, 6 uyuşturucu  hap, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli malzemeler  ve kalıplar ele geçirdi.

Aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 kuru sıkı tabanca da bulundu.

Gözaltına alınan V.Ç'nin internetten yayınlanan bir dizinin oyuncusu  olduğu tespit edildi.  

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti"  iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:32
  1. Narkotik

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