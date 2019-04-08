Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da ilçede belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların sorguları tamamlandı. Zanlılardan biri işlemlerinin ardandan serbest bırakılırken, firari bir şüpheli de teslim oldu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.A, H.A, F.T, A.K.P, S.A. ve A.C.A. tutuklandı, İ.A, M.Ö. ve R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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