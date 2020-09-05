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Aktüel Adana’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:19:50 -
Adana’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürülen Namık Kemal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 16,46 gram sentetik uyuşturucu, 3,16 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler Esengül A. (37) ve Hayrettin O. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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