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Adana’da uyuşturucu almaya gittiler, gasp edildiler

Uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşın, tartıştıkları torbacı ve arkadaşı tarafından para ve cep telefonları gasp edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
Adana’da uyuşturucu almaya gittiler, gasp edildiler

Adana’da uyuşturucu almaya giden 4 arkadaş, uyuşturucu satıcısı ile yanındaki bir arkadaşı tarafından gasp edildi. Olayı gerçekleştiren kişiler evlerinde yakalanırken, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Alınan bilgiye göre, 22 Temmuz Pazar günü Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 1359 Sokağa uyuşturucu almak için giden İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T. torbacılarla tartışmaya başladı. Kimliklerini bilmedikleri torbacı ile yanında bulunan arkadaşı bıçak ile Rafet A.'nın kafasına vurup yaralarken, Onur K.'nin de yüzüne tokat attı. Daha sonra üzerlerinde ne varsa vermelerini söyledi.

4 arkadaşın üzerinden çıkan toplam 255 TL parası ile cep telefonunu alan şahıslar kayıplara karıştı. Gasba uğrayan 4 kişi Yarbaşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği gerçekleştirildiği çalışmada, Esat K. ile yaşı küçük R.S.’nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahısların oturduğu evlere eş zamanlı operasyon yapıldı. Şahıslar evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Esat K.'nin evinde olayda kullandığı sustalı bıçak ele geçirilirken, R.S.’nin ikametinde Rafet A.'dan çaldığı cep telefonu ile satışa hazır 142 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esat K. ile R.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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