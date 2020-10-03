Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza
Adana'da, tuzakla 102 saka kuşu avladıkları tespit edilen baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Kemalpaşa mahallesinde durdurdukları aracı aradı.
Araçta avlanması yasak olan 102 canlı saka yakalandı. Polisi tuzağa düşürme yöntemi ile kuşları yakaladığı belirlenen sürücü İ.H. ve babası A.H. 91 bin 350 TL para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 102 saka kuşunun doğaya bırakıldığı öğrenildi.