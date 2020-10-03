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Aktüel Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza
Aktüel

Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:53:07 -
Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

ADANA (AA) - Adana'da, tuzakla 102 saka kuşu avladıkları tespit edilen baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde durdurdukları otomobili aradı.

Araçta, avlanması yasak 102 canlı saka kuşu ele geçirildi. Polis, kuşları tuzaklama yöntemiyle yakaladığı belirlenen sürücü İ.H. ve babası A.H'ye 91 bin 350 lira ceza uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 102 saka kuşunun doğaya salındığı öğrenildi.

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